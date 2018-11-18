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ترامب: لن أتدخل إذا قرر وزير العدل تقييد تحقيق "مولر" بشأن التدخل الروسى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:43 م
ترامب: لن أتدخل إذا قرر وزير العدل تقييد تحقيق "مولر" بشأن التدخل الروسى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مقابلة أذيعت اليوم الأحد إنه لن يتدخل إذا قرر ماثيو ويتيكر القائم بأعمال وزير العدل، فرض قيود على التحقيق الذى يقوده المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية فى 2016.

وأضاف ترامب فى المقابلة التى سُجلت يوم الجمعة مع (فوكس نيوز صنداي) أنه لن يقبل على الأرجح المثول أمام مولر للرد على أسئلته. ويحقق مولر أيضا فيما إذا كانت حملة الرئيس الجمهورى تواطأت مع موسكو أو أن الرئيس سعى لعرقلة التحقيق.

وكان ويتيكر انتقد فى السابق نطاق تحقيق مولر واقترح تقييده بتقليص التمويل المخصص له، لكن ترامب قال خلال المقابلة إن لا علم لديه بتصريحات ويتيكر السابقة بشأن تحقيق مولر وإنه "لن يتدخل" إذا فرض ويتيكر قيودا على التحقيق.

 

 


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