تحرير 1622 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1622 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 476 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125، و86 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و64 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 12 سيارة و 138 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و54 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 32 رخصة لمخالفة البيئة و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 50رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 46 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و49 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و37 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6 سيارات متروكة و78 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 58 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و30 مخالفة مواقف عشوائية و35 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 50 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.