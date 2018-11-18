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تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى 15 يوما فى أحداث مباراة حورويا الغينى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:24 م
تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى 15 يوما فى أحداث مباراة حورويا الغينى محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 أعضاء ألتراس الأهلي  15 يوما علي خلفية التحقيقات  في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغيني بالبطولة الأفريقية باستاد السلام

 المتهمون عاطف محمود، وعمرو خالد، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الرحمن صابر ، وأحمد عبد الرازق، ومحمد وليد في القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون  اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة. 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في  دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات. 

 


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