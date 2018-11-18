تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية بالقطامية لـ 14نوفمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 7 متهمين من أسرة واحدة، بخطف وهتك عرض مواطن، وطلب فدية من والده لوجود خلافات سابقة بالطريق العام بالقطامية، لجلسة 14 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، قيام المتهمين "علاء سامي تغيان، سائق، و شهاب صبره تغيان، طالب، وسامى علي تغيان، سائق، و نادر حسن تغيان، طالب، و حسن علي تغيان. فلاح، وسامى صبره تغيان، وصبره علي تغيان"، بخطف المجنى عليه عمرو عبد المنعم بالإكراه، بأن قابلوه بالطريق العام وأدخلوه بسيارة كانت معهم تحت تهديد سلاح ناري مسدس كان بحوزتهم، واقتادوه إلى مسكنهم، وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية من والد المجنى عليه لإطلاق سراحه.