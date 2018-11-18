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تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 12 ديسمبر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:33 م
تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 12 ديسمبر المستشار شعبان الشامى - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 12 ديسمبر للاستعلام عن المتهم المقبوض عليه حديثا بالقضية محسن سيد مخلوف.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 


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