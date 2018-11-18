بسبب عقب سيجارة حريق بمخزن مدرسة إعدادى بميت حمل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن بمدرسة ميت حمل الإعدادية المشتركة، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق، بالمدرسة الإعدادية المشتركة بميت حمل، مركز بلبيس.

وانتقل المقدم مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، بإشراف العميد أشرف الأشقر، مأمور مركز شرطة بلبيس، والحماية المدنية.

وتبين أن المدرسة، خالية من الطلاب منذ 4 سنوات، ومساحتها 500 متر، ويتم استخدمها من قبل إدارة بلبيس التعليمية، كمخزن لتخزين الأخشاب القديمة، وتبين نشوب الحريق بغرفة بها، وبسؤال الأهالى قالو إن الحريق من الممكن أن يكون سببه شرب بعض الصبية السجائر داخل المدرسة ليلا، وقيام بعضهم بترك عقب سجارة، تسبب فى إشعال النيران، وكلفت الأدلة الجنائية بمعرفة سبب الحريق.