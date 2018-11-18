video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بسبب عقب سيجارة حريق بمخزن مدرسة إعدادى بميت حمل بالشرقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:19 م
بسبب عقب سيجارة حريق بمخزن مدرسة إعدادى بميت حمل بالشرقية اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن بمدرسة ميت حمل الإعدادية المشتركة، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق، بالمدرسة الإعدادية المشتركة بميت حمل، مركز بلبيس.

 

وانتقل المقدم مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، بإشراف العميد أشرف الأشقر، مأمور مركز شرطة بلبيس، والحماية المدنية.

 

وتبين أن المدرسة، خالية من الطلاب منذ 4 سنوات، ومساحتها 500 متر، ويتم استخدمها من قبل إدارة بلبيس التعليمية، كمخزن لتخزين الأخشاب القديمة، وتبين نشوب الحريق بغرفة بها، وبسؤال الأهالى قالو إن الحريق من الممكن أن يكون سببه شرب بعض الصبية السجائر داخل المدرسة ليلا، وقيام بعضهم بترك عقب سجارة، تسبب فى إشعال النيران، وكلفت الأدلة الجنائية بمعرفة سبب الحريق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة بلبيس

حريق

مدرسة اعدادى

ميت حمل الاعدادية

مدير امن الشرقية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة