بركان "ال فويجو" يثور مجددا بمحيط عاصمة جواتيمالا

جواتيمالا (أ ف ب)

ثار بركان إل فويجو القريب من عاصمة جواتيمالا مجددا الأحد وانبعث منه الرماد والحمم حسب ما أعلن الدفاع المدنى، وكان البركان تسبب بمقتل 194شخصا فى يونيو 2018.

وقال المتحدث بإسم الهيئة الوطنية لاحتواء الكوارث ديفيد دى ليون للصحافيين إن البركان "ثار مجددا للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي" وارتفعت منه سحابة من الدخان.

ويقع إل فويجو على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق العاصمة جواتيمالا على ارتفاع 3763 مترا، وأضاف المتحدث أن الرماد تساقط على سبع مناطق على الأقل تقع عند سفحه الجنوبى الغربى لكن لم تتقرر بعد أى عملية إجلاء.

وكانت المرة الأخيرة التى ثار فيها البركان من 6 إلى 9 نوفمبر دون وقوع ضحايا أو أضرار، وفى الثالث من يونيو تساقطت حمم إل فويجو على بلدة سان ميغيل لوس لوتيس ودمرتها بالكامل ما أدى إلى سقوط 194 قتيلا وفقدان 234 شخصا.