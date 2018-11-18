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برقية من رئيس نادى القضاة لتهنئة الرئيس "السيسى" بالمولد النبى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:34 م
برقية من رئيس نادى القضاة لتهنئة الرئيس "السيسى" بالمولد النبى المستشار محمد عبد المحسن - رئيس نادى القضاة
كتب إبراهيم قاسم
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أرسل المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر نيابة عن نفسه ومجلس إدارة النادى برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال المستشار رضا محمود السيد  المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر فى بيان له إن البرقية تضمنت التالى: "بمناسبة مولد سيد الآنام محمد صلى الله عليه وسلم  أحسَن الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، وأكرَمهم عِشرة،  ما زلنا وسنظل  نتأسى بخلقه الكريم وبسيرته العطرة التي ستبقى شاهدة  أمد الدهر على كون إمام المرسلين قائدا للبشرية بخلقه وبسماحته  فلقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرَ التبسُّم، طيِّبَ الكلام، وَصُولاَ للأرحام، حريصًا على  إفشاء  السلام".

وتابعت البرقية انه "يسعدني ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى مولده الشريف ، داعيا الله تعالى أن يعيد عليكم  وعلى شعب مصر العظيم هذه المناسبة العطرة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة  وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات".

 
 
 
 

 


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