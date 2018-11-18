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بدء تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بالمنيا غدا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:49 ص
بدء تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بالمنيا غدا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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يفتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، غدا الاثنين أعمال تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات، والذى كانت المحافظة قد وقعت مع شركة «بايوانيرجي» للوقود البديل، عقد تأجيره بملحقاته بقرية عطف حيدر بمركز العدوة .

أكد المحافظ أن المصنع سيساهم بشكل كبير فى التخلص من مشكلة القمامة والمخلفات والتى تعد من أكثر التحديات التى تواجه المحافظة، لافتا أن المحافظة ستشهد طفرة فى منظومة النظافة قريبا،ً عقب افتتاح المصنع لإنتاج الوقود البديل من خلال إعادة تدوير المخلفات .

وأوضح أن المحافظة، بدأت فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى بأحياء مدينة المنيا، فى إطار بروتوكول التعاون بين الجمعيات الأهلية والوحدة المحلية وإدارة المخلفات الصلبة، لتنفيذ أعمال الجمع من جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بجميع أحياء مدينة المنيا بالمجان، بغرض الارتقاء بمنظومة النظافة، كما تعاقدت المحافظة مع الهيئة العربية للتصنيع، لشراء وتوريد 60 تروسيكلا، لجمع القمامة المنزلية بجميع أحياء مدينة المنيا، وذلك ضمن منظومة جمع القمامة من المنازل مجانًا، بإجمالى 2 مليون و40 ألف جنيه من خطة الوحدة المحلية لمعدات تحسين البيئة.

هذا ويقام المصنع على مساحة 6 أفدنة ، وبلغت التكلفة الإجمالية لتجديده حوالى 32 مليون جنيه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية ،ويستقبل 300 طن قمامة تقريبا ومخلفات يوميا من مركزى العدوة ومغاغة .

 

 

 

 

 


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