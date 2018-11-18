بايونيرز القابضة تتقدم بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة الكابلات الكهربائية

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاسثمارات المالية، عن التقدم من خلال إحدي أذرع الشركة الاستثمارية – شركة سمو للاستشارات والتي تمتلك فيها الشركة القابضة 99.92% – بعرض شراء إجباري علي النسبة المكملة لنسبة 100% من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية (إحدي الشركات التابعة)، وذلك بسعر 1.35 جنيه للسهم.

وتبلغ نسبة ما تمتلكه شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمجموعات المرتبطة بها 48.5% من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية والتى يبلغ رأسمالها 711,447,385 جنيه.

وتمتلك بايونيرزالقابضة حصص مساهمات مباشرة وغير مباشرة فيما يتجاوز 50 شركة تابعة منهم 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المجمعة، خلال النصف الأول من العام المالى 2018، تحقيق الشركة لصافى ربح قدرة 641.133 مليون جنيه، وذلك مقابل صافى ربح قدرة 454.122 مليون جنيه خلال الفترة المقابله للعام المالى 2017 بارتفاع قدره 41.8% مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية، وينتظر أن تعلن خلال الفترة القادمة عن نتائجها للربع الثالث من 2018 .

ويأتي قرار الاستحواذ علي شركة الكابلات الكهربائية المصرية في إطار الاستراتيجية المخططة من قبل إدارة المجموعة بزيادة رأسمالها بما يقرب من 1.08 مليار جنيه لتدعيم استثمارات المجموعة من خلال إضافة وزيادة الاستثمار المباشر في الاستثمارات القائمة سواء المقيدة أو غير المقيدة، وزيادة رؤوس أموالها أو منحها السيولة النقدية اللازمة وهو ما سينعكس بشكل كبير علي العائد من تلك الاستثمارات على الشركة القابضة واقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة التي تظهر فى الأفق.

وسيكون الاستحواذ علي شركة الكابلات الكهربائية المصرية اضافة حقيقية لمحفظة استثمارات المجموعة و سيدعم بشكل قوي ايرادات المجموعة خلال الفترة القادمة مع توقعاتنا باداء قوي للشركة و قدرتها علي التطور بشكل متميز في السنوات القادمة , حيث استطاعت شركة الكابلات الكهربائية ان تحقق تحول قوي في اداءها من خلال شركة الجيزة باور التابعة لها و ان تضاعف انتاجيتها و تحدث نقلة نوعية في ايرادات و مبيعات الشركة.

وحققت الشركة في التسعة اشهر الأولى من 2018 طفرة في مبيعاتها لتبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 750 مليون جنيه للفترة المقابلة و حققت الشركة اعلي ربحية لها منذ عام 2010 بصافي ربح قدرة 87.8 مليون جنيه في التسعة اشهر , و مع تمتع السوق المصرية بحجم طلب كبير سيدفع شركة الكابلات للعمل بالطاقة القصوي لها لتلبيه الطلب المكثف علي منتجات الشركة وقد ساهمت المجموعة في يوليو الماضي في زيادة راسمال شركة الكابلات و التي ستعمل علي تدعيم انتاجية الشركة و من ثم ارتفاع المبيعات.

و تراهن المجموعة في مستقبل استثمارتها علي القطاع الصناعي بشكل كبير لذلك يعد قرار الاستحواذ قرارا استراتيجيا سيدعم وبلا شك الرؤية المستقبلية للمجموعة وذلك بعد نجاح رؤية المجموعة في تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاع العقاري منذ عام 2012 و التي ادت الي نمو قوي لايرادات المجموعة و طفرة في اصولها التي بلغت في الربع الثاني من 2018 ما يقرب من 22.5 مليار جنيه و دفعت حقوق المساهمين لتحقيق قفزات متتالية الي 9.87 مليار جنية لذلك جاءت رؤية المجموعة لتطوير استثماراتها في القطاع الصناعي الذي نتوقع له الفترة القادمة قيادة قاطرة النمو الاقتصادي مع الاتجاه الحكومي الحالي الذي يعتمد علي التوسع الجغرافي و الاقتصادي مدعوما ببنية اساسية قوية يتصدرها مد خطوط الكهرباء للمشروعات الاسكانية و الصناعية الجديدة .

وحازت بايونيرز القابضة للاسثمارات المالية علي ثقة مساهميها و مستثمري اسواق المال في تغطية طرح زيادة راسمالها بالكامل في المرحلة الاولي من الاكتتاب بالرغم من تذبذبات الاسواق المحلية و ازمة الاسواق الناشئة و ذلك انعكاسا لمركزها المالي القوي و الادارة الناجحة لاستثماراتهم في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية و ثقة المستثمرين في القيمة الحقيقة لسهم الشركة الذي يعكس محفظة استثمارية عالية الجودة و ذات عوائد مرتفعة .