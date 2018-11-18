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انطلاق 30 رحلة للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة الدولى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:39 م
انطلاق 30 رحلة للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة الدولى مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى ، اليوم الأحد ، انطلاق 30 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية ، فى إطار خطة الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بتنسيط رحلات السياحة الداخلية.   
 
وسيرت مصر للطيران اليوم الأحد من مطار القاهرة 8 رحلات إلى مدينة الأقصر، و4 رحلات إلى مدينة أسوان، و6 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم ورحلتين إلى أسيوط ، كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهورالمصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
 
 

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