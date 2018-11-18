انطلاق حملات تعريف لأهالى بشمال سيناء بحملة 100 مليون صحة

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم فى شمال سيناء حملات التعريف بحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، والمقرر بدئها فى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية يناير القادم .

وبدأت فرق طبية تابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء بحملاتها فى الشوارع ، وتسجيل اسماء الراغبين فى الاستفادة بالوحدات الصحية، وشملت الحملات ندوات وتوزيع مطبوعات إرشادية .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أن الحملة مقرر افتتاحها بماراثون رياضى تنظمه مديرية الشباب والرياضة من الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، ولقاء موسع مع الشباب للحث على المشاركة فى الحملة ، الكشف الطبى فى نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين فى المارثون .

كما اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن عدد المواطنين المستهدف من الحملة يبلغ 254 ألفا و697 مواطنًا بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، و58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، و31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد ، و35 ألفا و117 مواطنا برفح، و13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل، وتخصيص 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة موزعة بواقع 30 فريقا فى العريش ، 29 فريقا فى بئر العبد ، 8 فرق فى الشيخ زويد ، 4 فرق فى رفح ، 5 فرق فى الحسنة ، و 4 فرق فى نخل، مشيرا إلى تنفيذ الكشف على المواطنين وفحصهم وإقرار العلاج اللازم للمصابين منهم عن طريق وزارة الصحة.