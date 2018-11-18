video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتقادات لقرار بروندى منع شركة طيران لعدم احتوائها على مقصورة رجال أعمال

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:55 م
انتقادات لقرار بروندى منع شركة طيران لعدم احتوائها على مقصورة رجال أعمال شركة طيران جامبو جيت
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
انتقدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قرار حكومة بروندى بمنع شركة الخطوط الجوية الكينية للسفر محدود الميزانية، Jambojet ، لأنها لا تحتوي على مقصورة درجة رجال الأعمال، وقالت إن المسئولين في إفريقيا يلحقون الضرر بمصالح دولهم ومواطنيهم من خلال خنق المنافسة، وصب الأموال فى مشاريع تغازل "غرور" الأغنياء.
 
وقال وزير النقل البروندى، جان بوسكو نتونزوينيمانا: "يسافر مسئولو الدولة رفيعو المستوى إلى العالم بشكل رئيسي عبر نيروبي ويحتاجون إلى درجة رجال الأعمال التي تعتبر مقبولة نظرًا لترتيبهم".
 
وقالت الصحيفة إن الحكومات فى أوروبا وأمريكا الشمالية ربما يكون لديها تاريخ كئيب من الحمائية، إلا أن الحكومات نفسها استفادت من فضائل المنافسة الحرة والنزيهة وأصبحت "الأجواء مفتوحة" داخل وبين تلك المناطق بما يعززها جميعا. 
 
وكما أظهرت الخطوط الجوية الإثيوبية، فإن القارة لديها الناس والقدرة على توفير وصلات جوية قيمة ممتازة وآمنة وجيدة، ومن قبيل الصدفة، فإن المسافة بين أكبر مدينتين في أمريكا الشمالية، نيويورك ولوس أنجلوس، هي نفسها المسافة بين المدن العملاقة في أفريقيا القاهرة ولاجوس، ولكن هناك المزيد من الرحلات بين الساعة 7 و 9 صباحًا يوميا يربط بين المدينتين الأمريكيتين أكثر من الرحلات بين المدينتين الأفريقيتين فى أسبوع. 
 
واعتبرت الصحيفة أن القاهرة يمكن أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا، حيث يمكن أن تنافس العاصمة المصرية كحلقة وصل تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولكن عليها الاستفادة من موقعها أكثر من ذلك. 
 
وأوضحت "الإندبندنت" أن الحكومات في إفريقيا عادة ما تحمي شركات الطيران الوطنية غير الفعالة بدلاً من فتح مطاراتها أمام جميع القادمين. 
 
ولفتت إلى أنه يجب على تونس أن تنافس مدينة مراكش كوجهة للراحة في المدينة، لكن لعقد من الزمن تم إغلاق العاصمة التونسية لشركات الطيران ذات الميزانية المحدودة لصالح الخطوط التونسية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران: خطان طيران جديدان يناير المقبل لرواندا والكاميرون

بروندى

اخبار العالم

شركة الخطوط الكينية

افريقيا

مصر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة