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امسك مخالفة.. أهالى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة يشكون من تراكم القمامة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 ص
امسك مخالفة.. أهالى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة يشكون من تراكم القمامة تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم
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اشتكى أهالى عزبتى أنور والعمدة، التابعتين لمنطقة أم بيومى بمدينة شبرا الخيمة، من تراكم القمامة على المدخل الرئيسى لهما، دون تحرك أى مسئول بالمدينة لرفعها وتخفيف معاناة انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض من تلك التراكمات، والتى تسبب ضررا كبيرا للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأوضح إبراهيم محمود، أحد مواطنى عزية العمدة، "اشتكينا أكثر من مرة لكن مفيش حد عايز يتحرك إحنا بقالنا أكتر من 6 سنوات بنادى، اتعمل طريق شبرا بنها الجديد وقلنا فيه نزله هتتعمل وترعة المخلفات اللى كلها زبالة وحيوانات ميتة هتتردم، لكن مفيش جديد"، وكمان فيه ماسورة المياه الرابطة بين العزبتين كل شوية يينظفوا طريق المياه يكسروها وده منتهى الإهمال إحنا بنشرب مياه ماشيه فى مجارى".

وناشد أهالى القرية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية سرعة التدخل لحل الأزمة وتوجيه مجلس مدينة شبرا الخيمة بسرعة رفع هذه التراكمات وإنقاذ الأهالى من خطر تلك الرائحة.

 

 

تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى (1)
تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى

 

تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى (2)
تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى

 

تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى (4)
تراكم القمامة بمنطقة أم بيومى

 


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