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اليابان تنظم رحلات تجريبية لسياراتها الطائرة العام المقبل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:17 ص
اليابان تنظم رحلات تجريبية لسياراتها الطائرة العام المقبل سيارة طائرة ـ صورة أرشيفية
طوكيو(أ ش أ)
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وضعت الحكومة اليابانية خارطة طريق لإنتاج نماذج أولية لسيارات طائرة كهربائية وتنظيم رحلات تجريبية فى العام المقبل، بهدف طرح هذه التقنية فى متناول اليد بحلول 2020.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية، أن الحكومة تتوقع استخدام السيارات الطائرة فى الأنشطة الترفيهية ونقل البضائع فى 2020 وكذا فى وسائل النقل بالمناطق الريفية. وبحلول 2030، من المتوقع أن يتم استخدامها فى النقل الحضرى.

وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار بشأن المعايير الميكانيكية للسيارات والمهارات التقنية المطلوبة لسائقيها، وكذلك القوانين لضمان السلامة. كما ستدعم التطورات التكنولوجية الحد من التلوث الضوضائى، وضمان امتلاك السيارات الطائرة نفس معايير السلامة كالطائرات.

وقد اقترحت الخطة فى اجتماع ضم مسئولين من وزارة الصناعة وشركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران وسيتم اعتماد المسودة من قبل المسئولين بحلول نهاية العام.

 


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