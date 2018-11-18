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النيابة تتلو أمر إحالة متهم جديد بـ"كتائب حلوان".. والدفاع: تشابه أسماء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:49 م
النيابة تتلو أمر إحالة متهم جديد بـ"كتائب حلوان".. والدفاع: تشابه أسماء المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تلا ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتى نظر محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، أمر إحالة متهم مقبوض عليه حديثا بالقضية.
 
 
وفى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم محسن قرنى عبد الرازق، فيما أكد الدفاع أن المتهم المذكور فى التحريات يدعى محسن سيد مخلوف، وهو اسم مختلف عن أسم المتهم المقبوض عليه، والمتهم لم يذكر اسمه فى القضية، والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم كونه محامى بالنقض، ونظرا لأنه ليس هو المعنى بالاتهام، وأن المتهم حضر تحقيقات الدعوى الماثلة منذ بدايتها.
 
فيما أكدت المحكمة أن المتهم متهم فى قضية قتل، وهنا رد الدفاع وأكد أن قضية القتل كانت مشاجرة، واستبعد منها المقبوض عليه.
 
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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