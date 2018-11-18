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"المصرية للمطارات" تشجع الأفكار المبدعة لشباب الشركة فى مؤتمر 90 دقيقة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:57 م
"المصرية للمطارات" تشجع الأفكار المبدعة لشباب الشركة فى مؤتمر 90 دقيقة مؤتمر 90 دقيقة
كتب - محمد طنطاوى
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نظمت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار طارق فوزى رئيس مجلس الإدارة، مؤتمر 90 دقيقة الذى تم من خلاله عرض مهارات وأفكار بعض شباب الشركة وتطور أدائهم المهنى من بداية عملهم بالشركة وحتى الآن، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص رئيس مجلس الإدارة على رصد ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية وعرضها على العاملين، والخطط المستقبلية للشركة والدور الهام للعاملين فى تنفيذ هذة الخطط. 
 
وفى نهاية كلمته دعا إلى ترشيد النفاقات وأتباع روح الفريق و الحرص على الصالح العام للشركة وذلك لرفع أيرادات الشركة.
 
 

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