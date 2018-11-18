المرور : تعزيز انتشار الخدمات بمحيط اﻹغلاق لكوبرى المشير طنطاوى

كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجد الخدمات المرورية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى يستغرق شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير لمنع الزحام و التى تتم بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A .

و يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات اعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A الى محور الشهيد.

وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اَي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.