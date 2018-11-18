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المرور: إنشاء كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:14 ص
المرور: إنشاء كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور كوبرى مشاه - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى نشر الخدمات المرورية مع بدء أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالكيلو 160 بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور منعا للحوادث، وسط متابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبرى من صباح اليوم اﻷحد بدء من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا بشكل يومى وتستمر لمدة شهرا كاملا، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


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