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المرشح الديموقراطى لمنصب حاكم ولاية فلوريدا يقر بهزيمته

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:00 ص
المرشح الديموقراطى لمنصب حاكم ولاية فلوريدا يقر بهزيمته اقتراع _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أقرّ المرشّح الديموقراطى لمنصب حاكم ولاية فلوريدا أندرو غيلوم، السبت بهزيمته أمام الجمهورى رون دى سانتيس، وذلك بعد عمليّات إعادة فرز عدّة حصلت منذ الانتخابات التشريعية الأميركية فى 6 نوفمبر.

وقال رئيس بلدية تالاهاسى الذى كان يأمل فى أن يُصبح أوّل حاكم أسود لهذه الولاية الواقعة فى جنوب شرق الولايات المتحدة "أريد أن أهنّئ رون دى سانتيس الذى سيُصبح الحاكم المقبل لولاية فلوريدا العظيمة".

وأضاف غيلوم فى رسالة نشرها على فيسبوك "سنواصل الكفاح. سنواصل العمل. وفى النهاية، أعتقد أننا سنفوز. أنا شاكر لكل واحد منكم".

وأُعيد فرز الأصوات فى هذه الانتخابات، نظرًا إلى النتائج المتقاربة التى حصل عليها المرشّحان. ويُفترض أن تُعلن النتائج النهائيّة الأحد.

 


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