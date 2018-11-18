المجموعة العربية المعنية بالاتفاقيات البيئية تبحث توحيد الرؤى بمؤتمر التنوع البيولوجى

عقدت المجموعة العربية المعنية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والاجتماع الدولى التاسع لبروتوكول قرطاجنة، والثالث لبروتوكول ناجويا وبحضور ممثلى الوفود العربية ويتشكل الوفد المصرى من الخبراء المتخصصين برئاسة الدكتور البيلى حطب.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جمهورية مصر العربية تتشرف برئاسة المجموعة العربية، التى تهدف إلى بحث أولويات الدول العربية لحماية وصون التنوع البيولوجى بالإضافة إلى العمل على توحيد الرؤى والاتجاهات نحو مختلف الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجى ووضع خارطة طريق لما بعد 2020.

وأضافت أن اجتماعات المجموعة العربية تتم بشكل يومى خلال عقد المؤتمر بحيث تقوم سكرتارية المجموعة بعرض نتائج فعاليات مؤتمر الأطراف والفعاليات المصاحبة له فى الاجتماعات الهامشية يومياً بهدف تبادل الخبرات وتباحث نقاط الاهتمام والقضايا التى تحتاج للمناقشة أو دعم من المجموعة العربية.

ومشيرة أن تلك المناقشات تعمل على إكساب الدول الأعضاء بالمجموعة المشورة الفنية أو الدعم الفنى أو السياسى الذى يحتاجه بما يعود بالنفع على القضايا البيئية بالدول العربية.

اتفقت أعضاء المجموعة أن يتم التنسيق ما بين الدول العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يخص قرارات مؤتمر الأطراف وأن يتم التأزر بين الدول العربية فى جميع القرارات لتشكيل تكتل عربى قادر على عرض أولوياته وكسب تأييد دولى حولها.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فى الفترة من 17:29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.