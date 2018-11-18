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المؤسسات الصحفية القومية تقاضى مهرجان مبدعات الإسماعيلية الوهمى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:53 ص
المؤسسات الصحفية القومية تقاضى مهرجان مبدعات الإسماعيلية الوهمى كرم جبر
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان .
 
وأضاف رئيس الهيئة الوطني للصحافة، أن الصحف سوف تقوم برفع قضايا غدا لمحاسبة من قاموا بهذه المهزلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
فيما قال الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والتي استخدم منظمو المهرجان شعارها وشعارات مؤسسات صحفية أخرى في خلفية دعايتها، تؤكد رفضها المطلق لتوظيف شعارها واسم إصداراتها وصفتها الاعتبارية فى أى فاعلية ومن بينها هذا المهرجان المشبوه وأنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن أقدموا على هذا العمل المشبوه.

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مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب

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