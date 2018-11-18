القبض على 5 إرهابيين فى الموصل بالعراق

نفذت قوات الحشد الشعبى والجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية أمنية جنوب شرق الموصل للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم " داعش"، وتمكنت من ضبط 5 إرهابيين.
وقال إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أن ألوية الحشد الشعبى (30- 15)، وباسناد من الجيش نفذت عملية أمنية فى منطقة السلامية جنوب شرق الموصل، لافتا إلى أن القوات اعتقلت 5 إرهابيين مطلوبين وفق المادة( 4) إرهاب وتدمير وكرين للإرهابيين.
وأضاف البيان أن العملية تهدف تأمين منطقة السلامية وإنهاء أى وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش جنوب شرق الموصل.
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