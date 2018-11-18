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القبض على 21 تاجر مخدرات بحملة أمنية فى العبور والخصوص والخانكة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:04 م
القبض على 21 تاجر مخدرات بحملة أمنية فى العبور والخصوص والخانكة حشيش - أرشيفية
كتبت - نيفين طه
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ألقى ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت الحملة عن ضبط 21 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .

 

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

 

وقامت حملة مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

 

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة والعبور والخانكة وبنها والخصوص، وأسفرت عن ضبط 21 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، عبارة عن 550 جرام حشيش و100 قرص مخدر، و20 جرام أستروكس، و800 جرام هيروين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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