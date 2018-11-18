القبض على متهمين نقبا عن الآثار بمنزل ملاصق لمبنى آثرى فى شارع المعز

كتب كريم صبحى

أمر شادى سيف مدير نيابة الجمالية، بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول، بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة منزل ملاصق لمبنى أثرى بشارع المعز، بعد القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار لفحص الحفريات بالمكان، والتأكد من وجود شواهد أثرية من عدمه.

البداية بتلقى رجال المباحث معلومات، تفيد قيام شخصين بالتنقيب عن الأثار فى منزل بشارع المعز ملاصق لمبنى اثرى، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، واستهدافهما فى المنزل حيث تبين وجود حفرة فى المنزل وعثر على أدوات التنقيب عن الأثار وضبط المتهمين .

وانتقل شادى سيف وكيل النائب العام، لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن المتهمين "أ.ع" و"م.ك" جلبوا أدوات حفر بهدف التنقيب عن الآثار فى المنزل، وقاموا بالتنقيب حتى الوصول إلى أسفل سور المبنى الأثرى.