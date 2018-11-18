القبض على عامل ذبح خالته وزوجها لرفضهما إقراضه بروض الفرج

كتب كريم صبحى

تحقق نيابة شمال القاهرة، مع المتهم بذبح خالته وزوجها داخل شقتهما بروض الفرج بسبب رفض المجنى عليهما اقراضه مبلغ مالى.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن المتهم أدعى اكتشافه وجود خالته وزوجها مقتولين داخل شقتهما أثناء زيارتهما، وكان يبكى ويستعين بالجيران لإبعاد شبهة الجريمة عنه إلا أن التحريات كشفت أنه وراء الواقعة بسبب رفض المجنى عليه إقراضه مبلغ مالى.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود آثار طعن فى جسد المجنى عليهما، وبعثرة فى محتويات الشقة.

وتواصلت تحريات رجال المباحث، ربة منزل من أحد أفراد عائلة المجنى عليه أجرت اتصالا به، ولكنه لم يرد على الهاتف، مما دفعها إلى التوجه للشقة، حيث وجدت الباب مفتوحا، وعثرت على المجنى عليهما ملقيان على الأرض.