القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يشكل لجنة لاختيار عميد كلية الحقوق ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة بنها، اليوم، اجتماعاً برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس الجامعة، أستعرض خلاله عدداً من الموضوعات فى مقدمتها تشكيل لجنة من أساتذة الكلية لاختيار عميداً للكلية، حيث تم اجراء اقتراع سرى لأعضاء مجلس الكلية والذى أسفر عن فوز الدكتور احمد شوقى والدكتور عمر الفاروق كعضوين أساسيين والدكتور الشحات منصور كعضواً احتياطياً للجنة.

وقال الدكتور المغربي، إن هناك ضرورة لتشكيل هذه اللجنة لاختيار عميداً لكلية الحقوق وذلك لانتهاء فترة العمادة الأولى للدكتور السيد فوده فى 7 فبراير القادم.

وأكد الدكتور المغربى على أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القياديه بالجامعه يتم من خلال لجنه اختيار القيادات التى يتم تشكيلها لضمان أعلى مستوى من الحيادية والشفافية وتطبيقاً للمعايير اللازمة لاختيار الأنسب لشغل هذه المناصب القيادية.

وفى هذا الصدد، التقى الدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بالفريق التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة لدراسة ميكنة الامتحانات وتقييم وضع البنية التكنولوجية بالجامعة لتنفيذ الاختبارات الكترونياً وتطبيق نظام التصحيح الالكتروني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وطالب المغربى، من الفريق التنفيذى لمركز القياس والتقويم وضع خطه قصيرة المدى لتحقيق الاهداف المطلوبة من خلال دراسة الوضع الحالى للكليات والمقترحات المقدمة لتطبيق النظام الجديد، كما ناقش الوضع الحالى لوحدات القياس بكليات الجامعة وقرر انشاء وحدات للقياس والتقويم بالكليات التى لا يوجد بها وكلف مركز القياس بالجامعة بتدريب اعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات لتطوير نظم القياس والتقويم بها.

وقالت الدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أنه تم عرض انشطة ومخرجات مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بكليات الهندسة ببنها والتربية النوعية والتربية الرياضية والطب البشرى على رئيس الجامعة الذى أوصى بسرعة تنفيذ الانشطة وتحقيق المخرجات المطلوبة من المشروع.

يذكر أن الدكتور المغربى كان قد أعلن عن دعم مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة بقيمة 4 مليون جنيه على أن تصب نتائجه فى 4 كليات هى الطب والهندسة ببنها والتربية الرياضية والتربية النوعية.