video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يشكل لجنة لاختيار عميد كلية الحقوق ببنها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:23 م
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يشكل لجنة لاختيار عميد كلية الحقوق ببنها جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة بنها، اليوم، اجتماعاً برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس الجامعة، أستعرض خلاله عدداً من الموضوعات فى مقدمتها تشكيل لجنة من أساتذة الكلية لاختيار عميداً للكلية، حيث تم اجراء اقتراع سرى لأعضاء مجلس الكلية والذى أسفر عن فوز الدكتور احمد شوقى والدكتور عمر الفاروق كعضوين أساسيين والدكتور الشحات منصور كعضواً احتياطياً للجنة.

IMG-20181118-WA0019

وقال الدكتور المغربي، إن هناك ضرورة لتشكيل هذه اللجنة لاختيار عميداً لكلية الحقوق وذلك لانتهاء فترة العمادة الأولى للدكتور السيد فوده فى 7 فبراير القادم.

وأكد الدكتور المغربى على أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القياديه بالجامعه يتم من خلال لجنه اختيار القيادات التى يتم تشكيلها لضمان أعلى مستوى من الحيادية والشفافية وتطبيقاً للمعايير اللازمة لاختيار الأنسب لشغل هذه المناصب القيادية.

وفى هذا الصدد، التقى الدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بالفريق التنفيذى لمركز القياس والتقويم بالجامعة لدراسة ميكنة الامتحانات وتقييم وضع البنية التكنولوجية بالجامعة لتنفيذ الاختبارات الكترونياً وتطبيق نظام التصحيح الالكتروني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وطالب المغربى، من الفريق التنفيذى لمركز القياس والتقويم وضع خطه قصيرة المدى لتحقيق الاهداف المطلوبة من خلال دراسة الوضع الحالى للكليات والمقترحات المقدمة لتطبيق النظام الجديد، كما ناقش الوضع الحالى لوحدات القياس بكليات الجامعة وقرر انشاء وحدات للقياس والتقويم بالكليات التى لا يوجد بها وكلف مركز القياس بالجامعة بتدريب اعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات لتطوير نظم القياس والتقويم بها.

IMG-20181118-WA0020

وقالت الدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أنه تم عرض انشطة ومخرجات مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بكليات الهندسة ببنها والتربية النوعية والتربية الرياضية والطب البشرى على رئيس الجامعة الذى أوصى بسرعة تنفيذ الانشطة وتحقيق المخرجات المطلوبة من المشروع.

يذكر أن الدكتور المغربى كان قد أعلن عن دعم مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة بقيمة 4 مليون جنيه على أن تصب نتائجه فى 4 كليات هى الطب والهندسة ببنها والتربية الرياضية والتربية النوعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" داخل معهد تطبيقات الليزر بجامعة ببنى سويف.. أنشئ منذ عامين ويُجرى أبحاثا للكشف المبكر عن الأمراض ومتعاطى المخدرات دون تحليل.. العميد: لدينا معامل متطورة ونهدف إلى تخريج كوادر دولية مؤهلة

أحمد اسلام رئيسا لإتحاد طلاب جامعة بنها

انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها باختيار رئيس الاتحاد اليوم

اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

كلية الحقوق جامعة بنها

عميد كلية الحقوق




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة