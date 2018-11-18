video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العدالة والتنمية فى تركيا يحول المساجد لمركز دعايا قبل انتخابات المحليات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:08 ص
العدالة والتنمية فى تركيا يحول المساجد لمركز دعايا قبل انتخابات المحليات اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

يستغل مرشحو حزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات المساجد في تركيا للدعاية الانتخابية، الأمر الذي أزعج الأتراك كون المساجد دور عبادة وليست لممارسة السياسة.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه بعد أن شهدت بلدة أيفاجيك التابعة لمدينة سامسون المطلة على البحر الأسود في شمال تركيا، استغلال أحد أئمة الجامع المركزي في البلدة للمنبر للترويج لنفسه كمرشح لحزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات، فاجأ مرشح عن حزب العدالة والتنمية المصلين بعد صلاة الجمعة بحملة دعائية له على أبواب المسجد.

وشهدت مدينة يالوفا، قيام مرشح عن حزب العدالة والتنمية يدعى سرهات تيبير، بتعليق لافتات تابعة لحملته الانتخابية أمام المساجد قبل صلاة الجمعة، ضمن حملته الانتخابية استعدادًا لانتخابات المحليات المقررة في 31 مارس آ2019.

وأراد مرشح حزب العدالة والتنمية سرهات تيبير استغلال صلاة الجمعة، وتحويلها إلى فرصة دعائية للترويج لنفسه سياسيًا في بلدة تشيفتليك كوي بمدينة يالوفا، وقام بتعليق لافتات حملته الانتخابية على مدخل أكبر مساجد بلدة "تاش كوبرو" قبل صلاة الجمعة، وكتب على لافتاته الدعائية: "كل شيء من أجل بلدة تاش كوبرو، لنتوجه معًا جميعًا نحو أهدافنا مرة أخرى".

الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب وموجة من الانتقادات بين المصلين، مما دفع المشرفين على حملته الانتخابية لإزالة اللافتات عقب صلاة الجمعة.

ومن جانبه علق رئيس مدينة يالوفا من حزب الشعب الجمهوري نور كوتشاك على الواقعة، مؤكدًا أن دور العبادة ليست مكانًا لممارسة الأنشطة السياسية.

 وقال إن المساجد هي دور عبادة لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها للسياسة، ومن مهام الأئمة والخطباء ومفتي المدن والبلديات ومسؤولي رئاسة الشؤون الدينية، منع تلويث المساجد بالسياسة.

يذكر أن بلدة أيفاجيك التابعة لمدينة سامسون في شمال تركيا، قد شهدت قيام إمام الجامع المركزي بالبلدة ميدات أتماجا بإلقاء درس الوعظ الخاص به قبل صلاة الجمعة، بعدها أعلن من فوق المنبر أنه يستقيل من أجل الترشح لرئاسة بلدية أيفاجيك عن حزب العدالة والتنمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا.. الأولى عالميا فى تداول الأخبار الكاذبة والتقارير الزائفة.. حزب أردوغان المروج الرئيسى لنظريات المؤامرة لحماية النظام.. أغرب الشائعات: طهاة التليفزيون جواسيس.. والدولة تحتل رقم 157 فى مؤشر حرية الصحافة

تركيا

حزب العدالة والتنمية

الانتخابات المحلية فى تركيا

انتخابات

محليات




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة