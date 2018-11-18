العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما فى روض الفرج

كتب كريم صبحى

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، صباح اليوم، الأحد، على مواطن وزوجته مقتولين داخل شقتتهما بمنطقة روض الفرج، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل للجناة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود آثار طعن فى جسد المجنى عليهما، وبعثرة فى محتويات الشقة.

وتواصلت تحريات رجال المباحث، ربة منزل من أحد أفراد عائلة المجنى عليه أجرت اتصالا به، ولكنه لم يرد على الهاتف، مما دفعها إلى التوجه للشقة، حيث وجدت الباب مفتوحا، وعثرت على المجنى عليهما ملقيان على الأرض.