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العثور على جثة مسنة طافية بالنيل فى المنيا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:59 م
العثور على جثة مسنة طافية بالنيل فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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عثر الأهالى على جثة مسنة لقيت مصرعها غرقا فى مياه النيل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، ويكثف فريق البحث الجنائى جهوده للتعرف على هوية المتوفاة.

وتلقى اللواء مجدى عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بمصرع مسنة مجهولة الاسم والهوية فى العقد الخامس من العمر غرقا فى النيل بالمنيا.

وانتقل فريق البحث الجنائى برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والنقيب علاء عبد الجواد معاون المباحث ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هانى اسحاق شحاته حدوث الوفاة اليوم غرقا فى النيل مما أدى إلى اسفكسيا الغرق وفشل حاد فى التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة والجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

 


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جثة مسنة

مياه النيل

محافظه المنيا




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