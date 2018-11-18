video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تقول الدول المتعاونة معها لن تسقط فى فخ ديون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:42 ص
الصين تقول الدول المتعاونة معها لن تسقط فى فخ ديون وزير الخارجية الصينى وانج يى
رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن أيا من الدول النامية لن تسقط فى فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين. وأدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج بذلك التصريح فى بيان بالبريد الإلكترونى ردا على تصريحات لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكى.

وتابع "بالعكس، التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين". وفى قمة منتدي التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادي (أبك)، تحدث بنس عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلا إن الدول ينبغى ألا تقبل بدين يقوض سيادتها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنس: بحر الصين الجنوبى لا يخص دولة بعينها

شاهد.. الصين تفتتح أول فندق تحت الأرض

رئيس الصين يعلن استضافة منتدى الحزام والطريق في أبريل

الصين

الخارجية الصينية

قمة أبك

مبادرة الحزام والطريق

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة