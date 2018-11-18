الصين تقول الدول المتعاونة معها لن تسقط فى فخ ديون

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن أيا من الدول النامية لن تسقط فى فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين. وأدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج بذلك التصريح فى بيان بالبريد الإلكترونى ردا على تصريحات لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكى.

وتابع "بالعكس، التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين". وفى قمة منتدي التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادي (أبك)، تحدث بنس عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلا إن الدول ينبغى ألا تقبل بدين يقوض سيادتها.