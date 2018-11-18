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السجن المشدد 7 سنوات لعاملين بتهمة تجارة المخدرات فى المرج

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:39 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاملين بتهمة تجارة المخدرات فى المرج أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسبة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنين وتغريمه مبلغ مالى، 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
 
وكسف أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين "وائل.م"، 28 سنة، عامل، "شريف.أ" 30 سنة، عامل، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة " أقراص مخدرة، هيروين "، لترويجها على متعاطى المخدرات بدائرة القسم.
 
 
وتبين أيضا من أمر الأحالة وقائمة الثبوت، حيازة المتهمين لـ2000 قرص مخدر، و 400 جرام هيروين، مجهزة جميعا الترويج بالمنطقة، حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهم دراجة بخارية أجرة " توك توك "، متوجهين لتخزينها بمسكن المتهم الأول، استعدادا لتوزيعها على زبائنهم.
 
 
وتبين أيضا أن المتهم الأول حاول الهرب، فور رؤيته لرجال المباحث بأحد الكنائن، إلا أن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم قوة أمنية، تمكنوا من ضبطه قبل هربه، تم اقتياده للقيم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، قم أحالتهما للمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معهما، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

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