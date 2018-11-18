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وتوقعات باستمرار التراجع..

الزينى: المصانع الجديدة تجبر شركات الأسمنت على تخفيض الأسعار 50 جنيها للطن

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:36 م
الزينى: المصانع الجديدة تجبر شركات الأسمنت على تخفيض الأسعار 50 جنيها للطن أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية
كتبت – منى ضياء
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قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصرى خفضت أسعارها شركة تلو الأخرى على مدار اليومين الماضيين، بقيمة 50 جنيها للطن، بضغط من تراجع الطلب عليها وإقبال المتعاملين على منتجات المصانع الجديدة التى تبيع بأسعار أرخص وجودة عالية.

 

وأوضح الزينى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأسمنت انخفضت لأقل من مستوى الألف جنيه الذى شهدته الأيام الماضية، وهو انخفاض إجبارى وسيستمر هذا المستوى النزولى حتى نهاية العام، حيث تحاول الشركات تنفيذ مستهدفاتها من الإنتاج قبل نهاية السنة، فى الوقت الذى يشهد فيه الطلب انخفاضا كبيرا مع زيادة فى المعروض، مع تزايد الإقبال على إنتاج الشركات الجديدة سواء مصنع العريش أو بنى سويف.

 

وبحسب الزينى يباع طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بمصانع القوات المسلحة بواقع 715 جنيها بمصنع العريش، و785 جنيها لمصنع بنى سويف، على أن يصل إلى المستهلك بسعر 870 – 880 جنيها للطن.

 

ويتراوح سعر طن الأسمنت للشركات الخاصة ما بين 900 – 920 جنيها للطن تجارى شاكل أسعار النقل، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 920 -950 جنيها للطن، مقابل مستوى 970 – 1020 جنيها للطن مطلع الشهر الجارى.

 

وقال الزينى تعليقا على هذا التراجع: "الشركات الجديدة أجبرت شركات الأسمنت الأجنبية والقطاع الخاص على تخفيض أسعارها لصالح المستهلك".


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