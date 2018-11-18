الزراعة تقدم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات البيطرية

كتب عز النوبى

قال الدكتور ابراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن هناك تعاون وتنسيق بين المعهد ومؤسسة مصر الخير، في مجال تطوير الوحدات البيطرية من خلال دعم وتدريب الأطباء البيطريين ورفع قدراتهم.

وأضاف "جاد " أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للتنسيق والتعاون ببن الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ككل.

وأوضح مدير المعهد، أنه تم إحداث تطوير شامل لعدة وحدات بيطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في محافظات المنوفية والمنيا والإسماعيلية، من خلال الارتقاء بمستوى الأطباء البيطريين العاملين في هذه الوحدات، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية علي أحدث التقنيات الحديثه في مجال التناسليات الحيوانية.

وقال "جاد" إن العامل البشرى يعد أهم عوامل الارتقاء بالمنظومة، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من القوافل البيطرية بنطاق ذات الوحدات لنقل نتائج الأبحاث للجانب التطبيقى فى العمل الحقلى والتدريب العملى على أرض الواقع، حيث شملت القوافل قرى الوحدات التي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما أبدى صغار المربيين خالص الشكر والامتنان على ما حصلوا عليه من خدمات بيطرية مجانية.