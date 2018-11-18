الرئيس الفلسطينى يستقبل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين

رام الله /أ ش أ/

التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، مساء السبت ، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس ، رحب بوفد الصحفيين الدوليين، مؤكدا أهمية زيارتهم لفلسطين واطلاعهم على أحوال الصحفيين الفلسطينيين، وما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس دعمه الكامل لحرية الصحافة، ولعمل الصحفيين الفلسطينيين ودورهم الكبير فى نقل رسالة شعبهم وحقهم فى الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كباقى شعوب العالم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس استعرض آخر مستجدات العملية السياسية، وما وصلت إليه جراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياسة الاستيطان والعدوان والإجراءات أحادية الجانب، والقرارات الأميركية المؤيدة للاحتلال التى أخرجت الإدارة الأميركية من دور الوسيط النزيه للعملية السياسية.

بدورهم ، أكد أعضاء الاتحاد الدولى للصحفيين دعمهم الكامل للشعب الفلسطينى وحقه فى الحرية والاستقلال، ومساندتهم للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات قوات الاحتلال، التى تحاول بشتى السبل منعهم من أداء رسالتهم ونقل معاناة شعبهم للعالم.