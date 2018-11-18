الداخلية توجه قافلة طبية لسجن بورسعيد للكشف المبكر عن فيروس سى

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نظم قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة ، قافلة طبية إلى سجن بورسعيد لسحب عينات من نزلاء السجن ، تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية، للقضاءعلى فيروس "سى" ، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين ، وتفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" ،وفى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .



