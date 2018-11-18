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الداخلية توجه قافلة طبية لسجن بورسعيد للكشف المبكر عن فيروس سى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:10 م
الداخلية توجه قافلة طبية لسجن بورسعيد للكشف المبكر عن فيروس سى قافله طبيه بسجن بورسعيد للكشف عن النزلاء
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نظم قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة ، قافلة طبية إلى سجن بورسعيد لسحب عينات من نزلاء السجن ، تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية،  للقضاءعلى فيروس "سى" ، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

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يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين ،  وتفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" ،وفى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .

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