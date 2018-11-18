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"الخدمات البيطرية": تحصين 1.3 مليون طائر ضد مرض انفلونزا الطيور خلال 30 يوما

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 ص
"الخدمات البيطرية": تحصين 1.3 مليون طائر ضد مرض انفلونزا الطيور خلال 30 يوما تحصين الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى  بالهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة ، بشأن تحصين الطيور ضد انفلونزا الطيور ، يوضح تحصين (1,301,385) طائر .
 
وبلغ  عدد تصاريح نقل الطيور بين المحافظات الصادرة من المديريات(4183) تصريح ،  وعدد الطيور المنقولة بين المحافظات بعد اصدار التصاريح (4,160,330) طائر واجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها (815) مزرعة خلال شهر الماضى .
 
وذلك في  اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة و تنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على انتشار المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية و في أسواق بيع الطيور وذلك طبقا للبلاغات والاشتباهات التى ترد الى مديريات الطب البيطرى.
 
وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك  لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،ممثلة  في الادارة المركزية للطب الوقائي ، باتخاذ عدد مــن الاجراءات الوقائية فى سبيل مكافحة مرض انفلونزا الطيور تتمثل فى عمل حملات تحصين دورية للطيور المنزلية واسواق بيع الطيور والحضانات والرياشات وتحصين حلقى حول البؤر لمحيط 9 كم حول البؤرة , وكذلك الاعدام والتخلص الصحي من الدواجن المعدمة وتطهير المزراع والمعدات وعمل حملات ارشادية للتوعية وذلك لاحكام السيطرة على المرض هذا وتتولى الهيئة اصــــدار شهادات الامان الحيوى للمزارع التى يتم التــــأكد من مطابقتها لشروط الامن الحيوى.
 
 

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