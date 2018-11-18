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الجيش اليمنى يسيطر على منطقة عسكرية فى محافظة حجة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:10 ص
الجيش اليمنى يسيطر على منطقة عسكرية فى محافظة حجة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بأن الجيش اليمنى سيطر على قرى محيطة بمنطقة (مثلث عاهم) فى محافظة حجة.

وقالت المصادر- وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية- أن الجيش اليمنى مسنودا من التحالف العربى لدعم الشرعية، سيطر على منطقة "مثلث عاهم" بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثى، ثم توغل فى محافظة حجة ليفرض سيطرته على المنطقة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية أن ألوية العروبة فى الجيش اليمنى فرضت سيطرة نارية على جبال تحيط بمديرية حيدان فى محافظة صعدة. مشيرة إلى مقتل 11 حوثيا بينهم قيادى يدعى أبو عبد الله السفيانى فى المواجهات النارية بصعدة.

يذكر أن ميليشيات الحوثى تواصل اقتحام المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة اليمنية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية، مستغلة الجهود الدولية والأممية للتهدئة والمساعى المبذولة لعقد جولة مشاورات جديدة فى السويد.

 


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