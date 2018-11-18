video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: تدعيم الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن بحواجز إضافية بعد حادث أمس

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:16 م
الجيزة: تدعيم الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن بحواجز إضافية بعد حادث أمس تركيب الحواجز الحديدية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

مراجعة أعمدة الإنارة والفواصل الحديدية وتكثيف اللوحات الارشادية

 

انتهت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل من استبدال الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن المتضررة من جراء الحادث الذى وقع أمس، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين .
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه جارى تدعيم الأسوار الحديدية بحواجز إضافية، وعمل صيانة كاملة للأسوار المتواجدة، لتحقيق مزيداً من التأمين لمستخدمى الكوبرى والمارة أسفل الكوبرى، موضحا أن العمل القائم حالياً هو تعلية الأرصفة الخرسانية المسلحة لتفادى إنزلاق السيارات المسرعة على الأسوار الحديدية، والتى تعد السبب الرئيسى فى تهالك الأسوار، وسقوطها أسفل الكوبرى  
 
وأكد محافظ الجيزة، أن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للحد من الحوادث بالكوبرى لن تقف عند هذا الحد بل سيتم وضع حلول جذرية للحد من سرعة السيارات فى المنحنيات الخطرة أعلى المحور منعاً للحوادث وحرصاً على أرواح المواطنين عن طريق لجنة متخصصة .
 
 وكلف المحافظ مديرية الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وتركيب مطبات صوتية وعواكس لتخفيف سرعة السيارات فى المنحنيات.
 
كما وجه راشد بمراجعة الفواصل الحديدية، وإصلاح ما يلزم، ومراجعة أعمدة الإنارة، وتكثيف اللوحات الإرشادية على جميع الكبارى، لتحذير قائدى السيارات من السرعة الزائدة حفاظاً على سلامه المواطنين .
 
تركيب الحواجز (1)
تركيب الحواجز (1)

تركيب الحواجز (2)
تركيب الحواجز (2)

تركيب الحواجز (3)
تركيب الحواجز (3)

تركيب الحواجز (4)
تركيب الحواجز (4)

تركيب الحواجز (5)
تركيب الحواجز (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المرور ومحافظة الجيزة تستعدان لإنشاء محطات مترو الهرم.. تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء نقل المرافق المتعارضة مع المحطات.. وتحديد 13 شارعا لتوجيه السيارات إليها

شاهد.. محافظ الجيزة فى طابور عيش بالدقى.. ويوجه بغلق أى مخبز يخالف الأوزان

محافظة الجيزة تقرر غلق كوبرى الجلاء فى الاتجاهين جزئيا للصيانة

محافظ الجيزة يتفقد مجمع مدارس الصفا والمروة ويوجه برفع المخلفات

الجيزة

صفط اللبن

المرور اخبار الجيزة




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة