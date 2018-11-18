الجيزة: تدعيم الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن بحواجز إضافية بعد حادث أمس

كتب سيد الخلفاوى

مراجعة أعمدة الإنارة والفواصل الحديدية وتكثيف اللوحات الارشادية

انتهت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل من استبدال الأسوار الحديدية بمحور صفط اللبن المتضررة من جراء الحادث الذى وقع أمس، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه جارى تدعيم الأسوار الحديدية بحواجز إضافية، وعمل صيانة كاملة للأسوار المتواجدة، لتحقيق مزيداً من التأمين لمستخدمى الكوبرى والمارة أسفل الكوبرى، موضحا أن العمل القائم حالياً هو تعلية الأرصفة الخرسانية المسلحة لتفادى إنزلاق السيارات المسرعة على الأسوار الحديدية، والتى تعد السبب الرئيسى فى تهالك الأسوار، وسقوطها أسفل الكوبرى

وأكد محافظ الجيزة، أن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للحد من الحوادث بالكوبرى لن تقف عند هذا الحد بل سيتم وضع حلول جذرية للحد من سرعة السيارات فى المنحنيات الخطرة أعلى المحور منعاً للحوادث وحرصاً على أرواح المواطنين عن طريق لجنة متخصصة .

وكلف المحافظ مديرية الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وتركيب مطبات صوتية وعواكس لتخفيف سرعة السيارات فى المنحنيات.

كما وجه راشد بمراجعة الفواصل الحديدية، وإصلاح ما يلزم، ومراجعة أعمدة الإنارة، وتكثيف اللوحات الإرشادية على جميع الكبارى، لتحذير قائدى السيارات من السرعة الزائدة حفاظاً على سلامه المواطنين .