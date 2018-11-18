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"الجيزة" تجهز 4 لوحات باسم الشهيد ساطع النعمانى لوضعها بميدان النهضة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:30 ص
"الجيزة" تجهز 4 لوحات باسم الشهيد ساطع النعمانى لوضعها بميدان النهضة الشهيد ساطع النعمانى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء ياسر سامى رئيس مدينة جنوب الجيزة، أنه تم الإنتهاء من كتابة 4 لوحات معدنية كتب عليها "ميدان الشهيد ساطع النعمانى"، وذلك تمهيدا لوضعها بميدان النهضة، ضمن إجراءات إطلاق اسم البطل الشهيد على الميدان تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
 
وأضاف رئيس حى جنوب الجيزة، فى تصريخات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ميدان النهضة به حاليا لوحة واحدة بالإسم القديم للميدان معلقة على سور حديقة الحيوان، وسيتم رفعها ووضع لوحة مكانها وتعليق ثلاث لوح آخرى بجوانب الميدان تخليدا لذكرى الشهيد.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرار جمهورى بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، والذى توفى خلال رحلته العلاجية بالخارج.
 
 

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الجيزة




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