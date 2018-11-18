التحريات الأولية.. دافع السرقة وراء قتل رجل وزوجته داخل شقتهما بروض الفرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة، بتشريح جثة رجل وزوجته عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بمنطقة روض الفرج، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط مكان الحادث .

وتبين من التحريات الأولية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة حيث تبين من المعاينة وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وسرقة بعض الأجهزة وهاتفى محمول المجنى عليهما.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، صباح اليوم، الأحد، على مواطن وزوجته مقتولين داخل شقتتهما بمنطقة روض الفرج، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل للجناة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا يفيد العثور على جثة رجل وزوجته داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود آثار طعن فى جسد المجنى عليهما، وبعثرة فى محتويات الشقة.

وتواصلت تحريات رجال المباحث، ربة منزل من أحد أفراد عائلة المجنى عليه أجرت اتصالا به، ولكنه لم يرد على الهاتف، مما دفعها إلى التوجه للشقة، حيث وجدت الباب مفتوحا، وعثرت على المجنى عليهما ملقيان على الأرض.