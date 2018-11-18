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التحالف الدولى ينفى استهداف مدنيين فى غاراته شرقى سوريا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:00 ص
التحالف الدولى ينفى استهداف مدنيين فى غاراته شرقى سوريا غارة جوية _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/
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نفى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، التقارير التى تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غاراته فى منطقة هجين شرقى سوريا.

وقال التحالف - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الليلة - إن قوة المهام المشتركة نفذت يومى /الجمعة/ و/السبت/ 19 غارة استهدفت مواقع لتنظيم داعش فى منطقة هجين السورية، وتم التأكد من أن جميع المواقع المستهدفة كانت خالية من المدنيين.

وأضاف البيان أن التحالف رصد مجموعة 10 غارات فى منطقة هجين لم يتم تنفيذها من قبل التحالف الدولى أو القوات الشريكة له، كما لم يتم التنسيق مع التحالف بشأنها.

ودعا التحالف الدولى فى بيانه "جميع الفاعلين الآخرين" فى سوريا إلى وقف الغارات غير المنسقة فى منطقة نهر الفرات.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد قال - فى وقت سابق اليوم - إن 43 شخصا، غالبيتهم من المدنيين من أفراد عائلات مقاتلى تنظيم داعش، قتلوا جراء غارات نفذها التحالف الدولى شرقى سوريا.

 


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