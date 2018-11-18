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منتصف التعاملات

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:24 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 13954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 2219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 13746 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1749 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.


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