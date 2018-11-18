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خلال الربع الأول من 2018- 2019..

البنك المركزى: 5.9 مليار دولار إجمالى تحويلات المصريين بالخارج

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:58 م
البنك المركزى: 5.9 مليار دولار إجمالى تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزى
(أ ش أ)
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أعلن البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018- 2019 بنسبة 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.

وأوضح البنك المركزى- فى بيان اليوم الأحد، أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر سبتمبر الماضى ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار بمعدل 20.4%، لتحقق نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

 


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