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البابا تواضروس يقدم أحد المشاركين بوضع حجر أساس الكاتدرائية منذ عهد عبدالناصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:44 ص
البابا تواضروس يقدم أحد المشاركين بوضع حجر أساس الكاتدرائية منذ عهد عبدالناصر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية أثناء حفل التدشين
كتب ــ وائل ربيعى
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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الارشيدياكون فؤاد شفيق، الذى حضر وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل 50 عاما من الآن، والذى أكد أنه سعيد بتواجده اليوم، وأنه يتذكر يوم افتتاح الكاتدرائية عام 1968، وأنه شارك في العديد من المناسبات الهامة التى احتضنتها الكاتدرائية المرقسية.
 
وأضاف، خلال ترؤس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بحضور أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشعب، أنه حضر تجليس قداسة البابا شنودة الثالث، وأنه شارك أيضا في قداس تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بالكاتدرائية.
 
وتزينت الكاتدرائية المرقسية التى تحتفل بتدشينها في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها بالايقونات والصور الجديدة والورود وسط حضور حاشد من الشعب القبطى، بعد أن تم إغلاقها نحو 3 سنوات من أجل أعمال التجديدات والتشطيبات التى تمت تحت إشراف مجموعة من كبار المهندسين والفنانيين.
 
وبنيت الكاتدرائية المرقسية على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية وتقع في حي العباسية بالقاهرة وتم وضع حجر الأساس في 24 يوليو 1965 بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر والراحل قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك ال116 من باباوات الاسكندرية.
 
وشارك الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حفل الافتتاح الذى اقيم في 25 يونيو 1968 وبصحبته الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا وممثلين عن مختلف الكنائس.
 
 
 

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