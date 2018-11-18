البابا تواضروس يدشن 3 مذابح وأيقونات جديدة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب ــ وائل ربيعى

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية 3 مذابح بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بمشاركة الأباء الأساقفة والمطارنة خلال صلوات القداس، وذلك في الذكرى السادسة لتجليسه بطريركا على الكرسي الرسولى وبعد مرور 50 عاما على تأسيسها.

وقدم قداسة البابا تواضروس شرحًا لترتيبات عملية التدشين حيث قال إن 12 من الآباء المطارنة والأساقفة سيقومون بتدشين المذبح الرئيسي و9 من الآباء الأساقفة سيدشنون المذبحين الجانبيين، مضيفا أن باقي الآباء الأساقفة سيتوجهون إلى الأيقونات الموجودة على جانبي الكاتدرائية لتدشينها.

وتم تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديس مارمرقس الرسول كاروز مصر ومؤسس الكنيسة القبطية، بينما حمل المذبح البحري اسم السيدة العذراء مريم والدة الإله والمذبح القبلي اسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك القبطي الـ 20 حامي الإيمان المسيحي والبابا كيرلس السادس.

وقام الأباء الأساقفة بتدشين الصور والايقونات المنتشرة داخل صحن الكنيسة، ومن بين الايقونات الموجودة صورة تعبر عن عودة رفات مارمرقس الرسول من إيطاليا في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الكرسي المرقسي، إلى جانب ايقونة أخرى توضح عودة رفات القديس أثناسيوس الرسول في عهد البابا شنودة الثالث، وأيقونة أخرى عن شهداء الكنيسة والوطن الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الارهابى في ليبيا.