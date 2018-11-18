البابا تواضروس: تخليد ذكرى الشهداء على جدران الكاتدرائية.. صور

وائل ربيعى

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم تسجيل بعض الأحداث الهامة بأيقونات الكاتدرائية، ومنها حادث شهداء ليبيا، ودير الأنبا صموئيل فى المنيا، وحادث البطرسية لتخليد ذكرى الشهداء على أيقونات الكاتدرائية.

وأضاف قداسة البابا تواضروس، خلال ترأسه قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بحضور أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشعب، أن أعمال التطوير بالكنيسة تكلفت الكثير من الجهد الذى قام به المشاركون بها من عمال وفنيين وغيرهم.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية التى تحتفل بتدشينها في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها بالايقونات والصور الجديدة والورود وسط حضور حاشد من الشعب القبطى، بعد أن تم إعلاقها نحو 3 سنوات من أجل أعمال التجديدات والتشطيبات التى تمت تحت إشراف مجموعة من كبار المهندسين والفنانيين.

وبنيت الكاتدرائية المرقسية على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية وتقع في حي العباسية بالقاهرة وتم وضع حجر الأساس في 24 يوليو 1965 بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر والراحل قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك ال116 من باباوات الاسكندرية.

وشارك الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حفل الافتتاح الذى اقيم في 25 يونيو 1968 وبصحبته الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا وممثلين عن مختلف الكنائس.