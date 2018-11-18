الأمن يكشف لغز جثة مسن داخل منزله بالسويس .دفعته جارته فارتطمت رأسه بحائط

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن السويس فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالسويس، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة .

كان بلاغاً قد ورد شرطة السويس من محمد ع. م 38، سنة ريس بحرى، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، بإكتشافه وفاة والده محمد ى. أ 72 سنة، داخل مسكنه بمنطقة الغريب ، بدائرة قسم شرطة السويس.

تم تشكيل فريق بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالسويس أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة أرملة شقيق المجنى عليه أمينة م.ع، 45 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العقار، وأعترفت بإرتكاب الواقعة.

وأضافت أنه منذ حوالى 10أيام صعدت لشقة المجنى عليه لاقتراض مبلغ مالى منه، إلا أنه حدث بينهما خلاف تطور إلى شجار، أدى إلى قيامها بدفعه ، فإرتطمت رأسه بالحائط وسقط على الأرض، وأدى ذلك إلى وفاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.