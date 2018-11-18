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الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام على طاقم الغواصة "سان خوان"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:40 ص
الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام على طاقم الغواصة "سان خوان" حطام غواصة ـ صورة أرشيفية
بوينس آيرس (أ ش أ)
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أعلن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى الحداد الرسمى لمدة 3 أيام على طاقم غواصة (سان خوان)، وذلك عقب الإعلان عن العثور على حطامها حيث فقدت قبل عام وعلى متنها أفراد طاقمها المكون من 44 شخصا.

وقال ماكرى ـ حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الأحد، أن العثور على حطام الغواصة المفقودة منذ عام فى جنوب المحيط الأطلسى يفتح مرحلة جديدة فى التحقيقات فى الحادث، معربا فى الوقت نفسه عن تقديره لكل الدول التى شاركت فى عملية البحث عن الغواصة

وكانت البحرية الأرجنتينية قد أعلنت- أمس فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) ـ أنه تم العثور على حطام الغواصة بمساعدة جهاز التحكم عن بعد على عمق 800 متر.

واختفت الغواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية- فى 15 نوفمبر العام الماضى- بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا. وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة فى تاريخ الأرجنتين إيليانا ماريا كرافتشيك.

 


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