اعترافات عصابة انتحال صفة ضباط بالقليوبية: كنا نستغل أصحاب المصانع الأثرياء

كتب نيفين طه

"مش عارفين كيف عملنا ذلك، كان كل هدفنا وغايتنا الحصول على المال، بعد ضيق الحال بينا، فقررنا نخترق مصانع العبور وأصحابها الأثرياء لنستولى على جزء من أموالهم"، بهذه الكلمات اعترف عصابة ضباط الحماية المدنية المزيفين، بمدينة العبور".

وتوالت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات ضباط مباحث قسم شرطة العبور، حيث قال المتهم "هانى" 38 عاما، كنت أعمل بأحد مصانع الملابس بالعبور، وحدث بعض المشاكل وتم تركى للعمل، بعدها تدهورت حياتى وتركتنى زوجتى لأننى أصبحت بلا عمل ولا مال، فقررت البحث عن المال بأى وسيلة، فاتفقت مع أصدقائى محمد وعرفة، على تكوين تشكيل عصابى، يخصص فى ادعاء اننا ضباط من قوات الحماية المدنية، ونقوم بزيارة المصانع وإبلاغهم بوجود عدم تراخيص للمصانع ومساومتهم على دفع أموال نظير عدم تحرير محاضر مخالفه لهم.

وتابع المتهم، "بالفعل نجحنا فى الحصول على بعض الأموال والمنتجات من أحد مصانع الأحذية بالعبور، ولكن لم يستمر حال طويلا، حتى تم كشفنا أثناء التفتيش على إحدى مصانع الملابس بالعبور، وتم القبض علينا، مرددا "الحاجة إلى المال اعمتنا والشيطان سهل الطريق لينا".

وردد باقى المتهمين، أنهم شاركوا فى عصابة الحماية المدنية، للحصول على المال، معللين أن أصحاب مصانع العبور أثرياء فقلنا نستفيد منهم، وأنه لم يتم كشف أمرنا، وكنا نرتدى ملابس رجال الحماية المدنية وسلاح نارى "طبنجة"، وكل الأموال الذين اخذنها كانت من أجل العيش والآن ضاعت حياتنا.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، لإلقائه القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، وبحوزتهم طبنجة صوت، والمرور على بعض المصانع بالعبور، لطلب أموال من أصحابها.

وتبين قيام من المدعو "عصام.ع" 54 عامًا، موظف بإحدى شركات الصناعة الملابس، بحضور 3 أشخاص أحدهم يرتدى ملابس شرطية، لمقر الشركة، وادعائهم بأنهم لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المبلغ بمقر عمله، فوجئ بقيام كل من المدعو "هانى.م.ع" 38 عامًا، وبحوزته طبنجة صوت، "محمد.م.ع" 36 عامًا، عاطل، و"عرفة.م.ن" 40 عامًا، عاطل، بالحضور لمقر الشركة، وتوجه الأول والثانى إليه، وادعائهم أنهم لجنة من الحماية المدنية، للتفتيش على المصانع، وطلبهم تراخيص الحماية المدنية للشركة.

وتبين اطلاعهم على كافة أجهزة الإطفاء داخلها، وانتظار الثالث خارج الشركة مستقلاً السيارة رقم "ج ر ج 814"، وباستعلام من قسم الحماية المدنية بالعبور، قرروا أنهم غير تابعين لهم، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتوجههم للمصانع والاستيلاء منهم على أموال، مقابل عدم تحرير محاضر لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.